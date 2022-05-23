Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)

Наші військові не просто перемололи в попіл ворожу техніку та самих окупантів, але й змогли встановити осіб, які пішли воювати за російську злочинну владу

Було вбито чотирнадцять окупантів на знищено дві бойові машини ворога

В одному з районів виконання завдань, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ України знищили десяток окупантів із 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії із міста Псков, цієї елітної російської військової частини. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. За даними відомства, нашим захисникам вдалося ліквідувати дві бойові машини та чотирнадцять осіб із ворожого війська.

Наші військові не просто перемололи в попіл ворожу техніку та самих окупантів, але й змогли встановити осіб, які пішли воювати за російську злочинну владу. Так, в особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.