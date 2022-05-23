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    Події в Україні

    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)

    Наші військові не просто перемололи в попіл ворожу техніку та самих окупантів, але й змогли встановити осіб, які пішли воювати за російську злочинну владу - Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)
    Наші військові не просто перемололи в попіл ворожу техніку та самих окупантів, але й змогли встановити осіб, які пішли воювати за російську злочинну владу
    фото: командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

    Було вбито чотирнадцять окупантів на знищено дві бойові машини ворога

    В одному з районів виконання завдань, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ України знищили десяток окупантів із 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії із міста Псков, цієї елітної російської військової частини. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. За даними відомства, нашим захисникам вдалося ліквідувати дві бойові машини та чотирнадцять осіб із ворожого війська.

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    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)
    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)
    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)
    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)
    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)
    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)

    Наші військові не просто перемололи в попіл ворожу техніку та самих окупантів, але й змогли встановити осіб, які пішли воювати за російську злочинну владу. Так, в особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

    «Відтепер, зв'язок він точно вже ніде не організує», – прокоментували наші захисники.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників (фото)