У Києві та області змінюється час комендантської години

Комендантська година – заборона перебувати на вулиці чи в громадських містах мешканцям регіону чи певного населенного пункту

Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку

Із 28 березня комендантська година у Києві та області розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Комендантська година – заборона перебувати на вулиці чи в громадських містах мешканцям регіону чи певного населенного пункту. Її вводить військовий комендант території, де був встановлений воєнний стан. Під час коменданської години заборонено перебування громадян без спецперепусток в громадських місцях, посилюється контроль та відповідальність. Також можуть використовуватися посилені методи протидії злочинності.

За дотриманням комендантської години слідкують озброєні спеціальними засобами та вогнепальною зброєю патрулі, які були спеціально виділені для цієї мети. Зазвичай в їх число входять співробітники правоохоронних органів та військовослужбовці.

Нагадаємо, через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі.

Також повідомляється, що на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції «Київводоканалу». Водопостачання столиці не відключене.

У Києві сьогодні розпочнуть відключення житлових будинків та установ від опалення.

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