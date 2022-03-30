Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому: ситуація у місті

Наразі життю хмельничан та біженців нічого не загрожує

Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому. Наразі ситуація у місті – під повним контролем. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Він пояснив, що Хмельницьку область атакують з першого дня активної фази війни.

У Старокостянтинів, за словами мера Хмельницького, перший приліт був ще вночі 24 лютого і час від часу туди прилітає.

«Стосовно Хмельницького – то ця ніч і цей прильот став першим від 24 лютого. Ситуація повністю під контролем», – заявив Олександр Симчишин.

«Всі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно та якісно. Наразі життю хмельничан та біженців, які у нас перебувають – нічого не загрожує», – додав міський голова міста.

Зауважте, що 29 березня росіяни також завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові. Міський голова Микола Мельничук заявив, що атака завдала відчутних збитків.

Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України, пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

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