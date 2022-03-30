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    Події в Україні

    Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому: ситуація у місті

    Хмельницьку область атакують з першого дня активної фази війни - Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому: ситуація у місті
    Хмельницьку область атакують з першого дня активної фази війни
    фото з відкритих джерел

    Наразі життю хмельничан та біженців нічого не загрожує

    Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому. Наразі ситуація у місті – під повним контролем. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин.

    Він пояснив, що Хмельницьку область атакують з першого дня активної фази війни.

    У Старокостянтинів, за словами мера Хмельницького, перший приліт був ще вночі 24 лютого і час від часу туди прилітає.

    «Стосовно Хмельницького – то ця ніч і цей прильот став першим від 24 лютого. Ситуація повністю під контролем», – заявив Олександр Симчишин.

    «Всі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно та якісно. Наразі життю хмельничан та біженців, які у нас перебувають – нічого не загрожує», – додав міський голова міста.

    Зауважте, що 29 березня росіяни також завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові. Міський голова Микола Мельничук заявив, що атака завдала відчутних збитків.

    Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України, пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

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    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна обстріл Україна Хмельницький окупація #stoprussia
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    Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому: ситуація у місті