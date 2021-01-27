Глава МЗС Угорщини прибув до Києва

Після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорить із міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, який сьогодні прибув з робочим візитом до України.

Кулеба сподівається розвинути довіру у відносинах України та Угорщини.

«Радий вітати міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сіярто під час його візиту в Україну на моє запрошення. Поговоримо відверто про те, як розвинути довіру у відносинах України та Угорщини, рухатися вперед у дусі взаємної поваги та добросусідства», - написав Кулеба у Twitter у середу.

Радий вітати міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час його візиту до України на моє запрошення. Поговоримо відверто про те, як розвинути довіру у відносинах України та Угорщини, рухатися вперед у дусі взаємної поваги та добросусідства. pic.twitter.com/ftL5Plqbbf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2021





Раніше стало відомо. що 27 січня у столиці України Петер Сіярто зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Можливо, під час цієї зустрічі буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

Після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан. Можливість цього візиту обговорюється.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України трапляються час від часу. Так, 21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. Це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

На початку грудня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.



