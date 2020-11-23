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    МЗС перевіряє інформацію про затримання у Москві брата колишнього нардепа Маркова

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    Олег Марков був депутатом міської ради Одеси VI скликання від &laquo;Партії регіонів&raquo; - МЗС перевіряє інформацію про затримання у Москві брата колишнього нардепа Маркова
    Олег Марков був депутатом міської ради Одеси VI скликання від «Партії регіонів»

    РосЗМІ повідомили, що Марков намагався продати контрабандне скіфське золото

    Міністерство закордонних справ України перевіряє інформації про затримання у Росії колишнього депутата Одеської міськради й ексрегіонала Олега Маркова. За даними російських ЗМІ, Маркова підозрюють у контрабанді скіфського золота.

    «МЗС України перевіряє інформацію про затримання Олега Маркова у Москві. Посольство України в Російській Федерації надіслало офіційні запити до МЗС РФ та Хорошевського районного суду для з’ясування відповідних обставин», - відповіли у міністерстві.

    Інформація про затримання Маркова з’явилась у російських ЗМІ 19 листопада. Російські силовики начебто затримали Маркова в одному з бізнес-центрів Москви під час спроби продажу ювелірних прикрас «періоду Залізної доби».

    Проти нього порушили справу за ч. 1 ст. 226.1 (незаконне переміщення через кордон РФ культурних цінностей у великих розмірах) Кримінального кодексу Росії. Хорошевський суд Москви відправи Маркова під арешт.

    Його адвокат стверджує, що експертиза прикрас ще не проводилася, тож точно встановити їхній вік неможливо. Також не встановлено факт незаконного перевезення прикрас через кордон, додає він. А сам по собі продаж виробів із дорогоцінних металів, навіть тих, що мають історичну цінність, не є порушенням закону. Марков свою провину також не визнає.

    Олег Марков був депутатом міської ради Одеси VI скликання від «Партії регіонів». Він – брат засновника проросійської партії «Родіна», одіозного одеського політика Ігоря Маркова.

    Брати Маркови в Україні були фігурантами декількох кримінальних провадження. Зокрема, Олег Марков підозрювався у блокуванні будівлі ГУ МВС України в Одеській області у ніч з 22 на 23 жовтня 2013 року, його оголошували у розшук. У 2014 році Маркова затримали у Москві, українська сторона клопотала про екстрадицію.

    Теги: МЗС Росія депутат арешт кордон розшук золото
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