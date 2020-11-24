Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу

Керівник МЗС Міністр розкритикував опозицію, яка виступала проти закупівлі російської вакцини

10 початкових доз препарату протестують в Угорщині на безпечність та ефективність

Угорщина почала випробування російської вакцини проти коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що Сійярто в понеділок повідомив, що 10 початкових доз препарату протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.

Міністр у парламенті розкритикував опозицію, яка виступала проти закупівлі російської вакцини.

«Замість брехливих політичних атак лівим пора було б зрозуміти, що закупівля вакцин - це не ідеологічне питання, а проблема здоров'я», ─ сказав Сійятро.

Як повідомлялося, 19 листопада Угорщина отримала зразки Sputnik V.

До слова, ВООЗ повідомив 13 листопада, що перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19).

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.