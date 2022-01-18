Військові встановлюють колючий дріт на кордоні з Білоруссю (фото, відео)

Україна будує нові вертолітні майданчики

На кордоні з Білоруссю через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Від початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різноманітні загородження.

Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.

З початку міграційної кризи в Білорусі для облаштування кордону Україна застосувала близько 4630 бухт спірально-лінійних загороджень.

Значну частину їх надали органи місцевої влади Волинської області. При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на своїх потужностях.

Тим часом Росія перекинула у Білорусь війська для спільних навчань.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю».