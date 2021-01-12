Санду привітала військових фразою «Слава Україні!»
Санду оглянула стрій почесної варти на площі біля Маріїнського палацу
Президент Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Київ привітала почесну варту фразою «Слава Україні». Зустріч транслювала пресслужба Офісу президента у Facebook.
Майя Санду оглянула стрій почесної варти на площі біля Маріїнського палацу.
«Слава Україні!» - сказала Санду перед шикуванням військових.
Прозвучали славні України та Молдови, після чого глави держав зробили обхід почесної варти.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці. Президентка Молдови здійснює свій перший візит в Україну.
Також напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів.
Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.
Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.