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    Санду привітала військових фразою «Слава Україні!»

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    Майя Санду привітала українських військових - Санду привітала військових фразою «Слава Україні!»
    Майя Санду привітала українських військових
    Скріншот

    Санду оглянула стрій почесної варти на площі біля Маріїнського палацу

    Президент Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Київ привітала почесну варту фразою «Слава Україні». Зустріч транслювала пресслужба Офісу президента у Facebook.

    Майя Санду оглянула стрій почесної варти на площі біля Маріїнського палацу.

    «Слава Україні!» - сказала Санду перед шикуванням військових.

    Прозвучали славні України та Молдови, після чого глави держав зробили обхід почесної варти.

    Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці. Президентка Молдови здійснює свій перший візит в Україну. 

    Також напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів

    Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.

    Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

    Теги: Київ військові українська мова Володимир Зеленський президент Майя Санду
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