Санду привітала військових фразою «Слава Україні!»

Санду оглянула стрій почесної варти на площі біля Маріїнського палацу

Президент Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Київ привітала почесну варту фразою «Слава Україні». Зустріч транслювала пресслужба Офісу президента у Facebook.

Майя Санду оглянула стрій почесної варти на площі біля Маріїнського палацу.

«Слава Україні!» - сказала Санду перед шикуванням військових.

Прозвучали славні України та Молдови, після чого глави держав зробили обхід почесної варти.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці. Президентка Молдови здійснює свій перший візит в Україну.

Також напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.