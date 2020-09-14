Акційний газ: питання та відповіді. Роз'яснення від «Львівгаз збут»



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Купити газ можна до 30 вересня. А використовувати – з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року

«Львівгаз збут» підготував відповіді на питання, які найчастіше задають споживачі газу про акцію «Твоя енергонезалежність».

«Яка ціна газу по акції»

У клієнтів «Львівгаз збуту» є можливість закупити газ на опалювальний сезон по ціні 4,99 грн за кубометр (якщо оформити заявку та оплатити рахунок до 15 вересня). З 16 до 30 вересня вартість кубометру газу по акції складатиме вже 5,49 грн.

«Який час дії акції»

Купити газ можна до 30 вересня. А використовувати – під час опалювального періоду з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року.

«Чи можна скористатись коштами, які лишились з минулорічної акції»

Так. Ми передбачили можливість перенесення залишку коштів, невикористаних по акції «Твоя енергонезалежність 2019-2020». При оформленні заявки можна вибрати цей варіант розрахунку.

«Чи можна забронювати акційний газ, але оплачувати щомісяця»

Акційна ціна на газ закріплюється лише за тими клієнтами, які оплатили замовлену кількість кубів у повному обсязі.

«Купив мало кубів, чи можу замовити ще»

Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу ви можете необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції (до 30 вересня).

«Якщо у мене пільги/субсидія, чи можу стати учасником акції»

Пільговики та отримувачі субсидій можуть скористатись акційною пропозицією. Єдина вимога – не мати боргів за газ на час оформлення покупки.

«Де можу бачити кількість куплених кубів та контролювати їх використання»

В Особистому кабінеті на 104.ua в розділі «Розрахунки за газ» є детальна інформація про суму та об’єм передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність».

«Якщо раптом газ подешевшає, чи буде діяти правило «нижчої ціни», як минулого року»

Цього року ціна фіксується на весь період дії акції – до 31 березня.

«Якщо акційний газ закінчиться раніше, ніж опалювальний сезон»

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 31 березня 2021 року, учасники акції зможуть отримати газ на загальних умовах – за поточною ціною у період споживання.

«А якщо до кінця березня не використаю акційний газ»

Ми повернемо залишок коштів або зарахуємо їх на рахунок майбутніх платежів, якщо станом на 1 квітня 2021 року об’єм використаного газу буде менше передплаченого.