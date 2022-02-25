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    Протидія російському ворогу. Довкола Хмельницької області з’являться окопи – голова ОДА

    Внаслідок вечірнього обстрілу військового аеродрому у Старокостянтинові, ніхто не постраждав, військова техніка вціліла. - Протидія російському ворогу. Довкола Хмельницької області з’являться окопи – голова ОДА
    Внаслідок вечірнього обстрілу військового аеродрому у Старокостянтинові, ніхто не постраждав, військова техніка вціліла.
    скріншот з відео

    Ворог атакував військовий аеродром у Старокостянтинові

    Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомив, як область збирається протидіяти російській агресії.

    «Прагнеш миру – готуйся до війни. Тому із завтрашнього дня ми будемо рити окопи довкола нашої області заради безпеки громадян. Віримо у Збройні сили, разом переможемо», – сказав посадовець у вечірньому зверненні 25 лютого.

    Гамалій також зауважив, що внаслідок вечірнього обстрілу військового аеродрому у Старокостянтинові, ніхто не постраждав. Військова техніка вціліла. Інших вибухів на території області протягом нинішнього дня не зафіксовано.

    Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: Хмельниччина армія війна укриття
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    Протидія російському ворогу. Довкола Хмельницької області з’являться окопи – голова ОДА