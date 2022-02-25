Протидія російському ворогу. Довкола Хмельницької області з’являться окопи – голова ОДА

Ворог атакував військовий аеродром у Старокостянтинові

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомив, як область збирається протидіяти російській агресії.

«Прагнеш миру – готуйся до війни. Тому із завтрашнього дня ми будемо рити окопи довкола нашої області заради безпеки громадян. Віримо у Збройні сили, разом переможемо», – сказав посадовець у вечірньому зверненні 25 лютого.

Гамалій також зауважив, що внаслідок вечірнього обстрілу військового аеродрому у Старокостянтинові, ніхто не постраждав. Військова техніка вціліла. Інших вибухів на території області протягом нинішнього дня не зафіксовано.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.