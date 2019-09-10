Україна готується встановити важку будівельну техніку біля мосту в Станиці

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Оперативно-піротехнічним підрозділом ДСНС України проводилися роботи з обстеження ділянки місцевості для технологічної дороги - з метою забезпечення під’їзду до зруйнованої частини мосту

Україна проводить підготовчі роботи для встановлення важкої будівельної техніки біля мосту у Станиці Луганській, водночас незаконні збройні формування РФ не виконали всі взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд. Про це повідомила у Facebook Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК).

«Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що українська сторона проводить підготовчі роботи з обладнання майданчика для встановлення важкої будівельної техніки біля зруйнованої частини мосту», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, проводилися роботи з розширення узбіччя дороги у напрямку мосту, а саме: повністю заасфальтовано ліве узбіччя дороги (до 800 м) у напрямку зруйнованого мосту. Також проводилися підготовчі роботи з розширення правої частини узбіччя дороги (покладено щебінь протяжністю до 600 м) у напрямку зруйнованого мосту.

Оперативно-піротехнічним підрозділом ДСНС України проводилися роботи з обстеження ділянки місцевості для технологічної дороги - з метою забезпечення під’їзду до зруйнованої частини мосту.

«Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт з відновлення мосту», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме: не виведено особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званої СЦКК, та не прибрано фортифікаційні споруди - безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК) та за мостом (бетонні споруди - вогневі точки).

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація і далі саботує початок робіт з відновлення зруйнованого мосту на ділянці розведення у Станиці Луганській.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями, сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.