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    Економіка та фінанси

    Підвищення податків зробить наш бізнес неконкурентним, а країна втратить інвестиційну привабливість – економіст

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    Підвищення податків зробить наш бізнес неконкурентним, а країна втратить інвестиційну привабливість – економіст

    На сьогодні податкове навантаження в Україні є значно вищим, ніж має бути

    Посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

    «Для країн, що розвиваються, до яких відноситься Україна, для того щоб вони більш активно могли розвивати щось, залучати інвестиції і стати привабливішими для бізнесу, в тому числі іноземного, необхідно, щоб так звані прямі податки, а це податок на прибуток чи податок на виведення капіталу, податок на доходи фізичних осіб, ЄСВ, тобто пряма система оподаткування має бути менша взагалі. Тому що прямі податки, по-перше, від них намагаються ухилитися, по-друге, вони суттєво тиснуть на конкурентність цього бізнесу», – розповів Кушнірук.

    За його словами, на сьогодні податкове навантаження в Україні є значно вищим, ніж має бути, що фактично гальмує економічний розвиток.

    «Загальне податкове навантаження на економіку для країн, що розвивається, має бути значно нижчим, ніж воно є в Україні. Бо тільки в цьому випадку економіка розвивається більше», – пояснив Кушнірук.

    Він також наголосив: держава має ефективно використовувати кошти, які вона отримує через податки від бізнесу та населення, проте в нашій країні це не завжди так.

    «Тому чим менше перерозподіл податків через бюджет, тим більше шансів, що економіка буде зростати швидше», – зазначив Кушнірук.

    Раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

    Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

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    Теги: економіка податки інвестиції бюджет бізнес ціни
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