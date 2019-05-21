Україна і Грузія змінили угоду про вільну торгівлю



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Режим вільної торгівлі між Україною та Грузією діє з 1996 року

Сьогодні було підписано протокол, яким внесли зміни до угоди між урядом України та урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Підписали документ перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та міністр економіки Грузії Натела Турнава.

Зміни до угоди дозволять Україні та Грузії використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі та застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед), зокрема ефект діагональної кумуляції.

Як відомо, з 1 січня 2019 року Україна почала застосовувати положення Конвенції Пан-Євро-Мед в торгівлі з ЄС.

«Зміни до угоди про вільну торгівлю з Грузією дозволять створити нам перший діючий трикутник діагональної кумуляції ЄС-Україна-Грузія», - підкреслив Степан Кубів. – «На практиці це означає, що в українські виробники зможуть імпортувати сировину та комплектуючі з Грузії, переробляти їх в Україні та експортувати, наприклад, до Німеччини з українськими сертифікати походження з нульовою або пільговою ставкою мита. Пан-Євро-Мед - один з інструментів для зміни акцентів міжнародної торгівлі з експорту переважно сировини на експорт більш високотехнологічної продукції з доданою вартістю, яка формується в Україні».

Зміни до угоди про вільну торгівлю набудуть чинності після ратифікації парламентами обох країн.

Як відомо, режим вільної торгівлі між Україною та Грузією діє з 1996 року.