Україна має показати світу реальну ситуацію на Азовському морі - Безсмертний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний

Треба звертатися в СОТ, Міжнародну морську організацію, Раду безпеки ООН, до Міжнародних судових інстанцій - вважає Безсмертний

Україні негайно треба ініціювати кроки на основі міжнародного морського права щодо захисту територіальних вод і протидії агресії Росії. Про це заявив віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Треба звертатися в СОТ, Міжнародну морську організацію, Раду безпеки ООН, до Міжнародних судових інстанцій. Мова йде не тільки про загрозу безпеці та територіальній цілісності України, але й міжнародній торгівлі з перешкоджанням входження суден інших держав в порти Азовського та Чорного морів», - сказав він.

При цьому політик нагадав про ґрунтовну монографію відомого правника Олександра Задорожнього «Анексія Криму – міжнародний злочин», яку вже називають інструкцією для арбітражу. Ще в 2015 році ним було проаналізовано, скільки позицій міжнародного права порушила Росія і що робити з морською акваторією.

«Ситуація в Азовському і Чорному морях є продовженням анексії Криму і війни на Донбасі. На сьогодні російські війська знаходяться не на нейтральній полосі, а просто в територіальних водах України. У цьому випадку треба негайні відповідні дії Генерального штабу, Міністерства оборони і ЗСУ у створенні системи захисту не тільки територіальних вод, але й сухопутної території України, особливо з огляду на близькість ООС», - зазначив політик.

На його думку, Україна зобов’язана зробити все, аби в Азовському морі були ефективні Військово-морські сили та сили берегової оборони. «Формально юридично вже зараз існують підстави для введення на обмеженій території правого режиму воєнного стану. Політика «умиротворення» Росії має відійти в минуле. Вона лише стимулюватиме експансійні настрої Кремля», - зауважив він.

Політик закликав всіх зрозуміти, що до ситуації в Азовському і Чорному морях «Мінські домовленості взагалі формально ніякого відношення не мають». «Це ще одна територія війни. Ми занадто захоплюємся окремими телевізійними шоу, а між тим в нинішній ситуації вони є інформаційним прикриттям підготовки і реалізації витискання України з Азовського і Чорного морів», - сказав він.

Безсмертний переконаний, що на дипломатичному рівні також важливо вести активні дії, бо зараз можемо завдячувати лише представнику Держдепу США Курту Волкеру, який вказує на небезпеку ситуації в акваторії Азовського моря.

«Українські дипломати зобов’язані донести правдивість нинішньої ситуації в Азовському і Чорному морях до Урядів та через ЗМІ до громадян іноземних держав. На жаль, вкотре, Європа і світ демонструють свою слабкість у протидії загарбницькій політиці Росії. Схоже, міжнародні структури не зовсім добре розуміють, що відбувається», - вважає політик.