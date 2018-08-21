Як врятувати 750 тисяч українських заручників в Росії. Новий спосіб боротьби з агресією Кремля

Фото: flickr/Aitor Ruiz de Angulo Ruiz

Про нову ініціативу Мінінфраструктури проти Росії

Припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією, про яке заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, може зіграти позитивну роль в питанні залучення уваги до проблеми Азовського моря. Крім того, це дозволить як мінімум удвічі скоротити потік українців, які їдуть на заробітки в Росію, а це вже на 750 тисяч потенційних заручників менше.

Не будучи великим фахівцем з пасажирського сполучення з Росією, я підозрюю, що в будь-якому випадку блокування руху через певну територію є проблемою для іншої території. Після цього в міжнародних каталогах пройде повідомлення про те, що пасажирський рух на територію Росії заблоковано в силу певних санкцій. І це може вплинути на економічну привабливість, оскільки є ж поїзди, які йдуть через Україну в Росію - і їх рух теж буде обмежено. Тому вони зазнають якихось мінімальних збитків. Але я не можу оцінювати їхній ступінь - тут треба питати Омеляна, тому що він є фахівцем в цій галузі.

Що стосується адекватних дій України у відповідь на свавілля Росії в Азовському морі, то першим сурмити почав я - місяць тому я сказав, що потрібно робити. По-перше, потрібно розривати договір з Росією про те, що це внутрішнє море. Відповідно все те, що там відбувається, має регулюватися відповідно до міжнародного морського права. Тобто Азовське море має отримати статус міжнародної водойми, а не внутрішнього моря України та Росії. По-друге, треба посилювати військову кампанію в Азовському морі. По-третє, треба стукати в усі міжнародні інстанції, які займаються міжнародним морським правом.

У цьому сенсі обмеження пасажирського руху з Росією може бути ще й способом залучення уваги до проблеми Азовського моря. Тому інформаційний аспект важливий.

Другий момент - якщо скасують поїзди, то українці менше їздитимуть в Росію. Справа в тому, що в силу важкої економічної ситуації в Україні процвітає трудова міграція. І тут питання - вибирати Європу чи Росію. У Росії за різними даними працює до півтора мільйона осіб, а якщо брати і сезонних працівників, то до двох. І тут можна згадати історію з "Вконтакте": коли забороняли "Вконтакте" та інше, всі кричали, що це не допоможе: мовляв, як ходили, так і будуть. У підсумку ж, за найскромнішими даними кількість заходів в "Вконтакте" з часів введення заборони впала у 8 разів. Такий же ефект буде з пасажирським сполученням. Всі спочатку волатимуть, що ми кидаємо співвітчизників, які там працюють, а реально народ почне переорієнтовуватися на країни Європи. Таким чином реально буде зменшуватися число потенційних заручників. Це теж дуже важливий момент. Адже авіасполучення з Росією немає, а закриють залізничне сполучення і трудові мігранти (сезонники) почнуть переорієнтовуватися на Європу, тому що в Росію буде важко добиратися. І потік почне скорочуватися удвічі - з півтора мільйона до 750 тисяч. А це вже на 750 тисяч заручників менше, що дуже добре.

Джерело: Апостроф

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