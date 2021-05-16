Кулеба «не бачить позитивної реакції» на атлантичні прагнення України

Дмитро Кулеба каже, що держсекретар США обіцяв йому вступ до НАТО, не уточнивши, коли

Міністр закликає держави-члени НАТО виконати обіцянки, дані 13 років тому

Українська сторона продовжує докладати зусиль для здобуття членства в Північноатлантичному альянсі попри те, що поки що не бачить позитивної реакції на свої наміри вступити до НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому каналу Deutsche Welle.

Як наголосив міністр, перспективи євроатлантичного та європейського членства давно вже мали бути надані Україні.

«І я б хотів нагадати, що, наприклад, коли мова заходить про НАТО, на саміті в Бухаресті у 2008 році союзники дали обіцянки. Минуло вже 13 років, і наш президент повторив наші наміри досягти цього. Поки що ми не чули позитивної реакції. Але, як ви знаєте, ми прагнемо до членства, так що будемо продовжувати наполягати на цьому», – сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен не обіцяв, що Україна цього чи наступного року стане членом НАТО, однак запевнив, що це відбудеться.

«Однак він ще раз запевнив нас у тому, що США вірні рішенням від 2008 року, в яких чітко сказано, що Україна і Грузія – а йшлося про дві країни – стануть членами НАТО і що ми з нашими друзями і партнерами працюватимемо над досягненням цієї мети», – додав він.

Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Цей план потрібен для подальшого вступу України в Альянс.

Також віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна наполягатиме на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ.