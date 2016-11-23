В Одеській області проходять фінальні випробування нової української ракети

Ракети для «Вільхи» розробило конструкторське бюро «Луч»

Фінальні випробування нової реактивної системи залпового вогню «Вільха» з коректованим боєприпасом проходять зараз на одному з полігонів Одеської області. Про це повідомив помічник міністра оборони України Юрій Бірюков. Всього буде здійснено чотири пуски. Якщо вони виявляться успішними, то система надійде до озброєння української



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Ракети для «Вільхи» розробило конструкторське бюро «Луч»

Фінальні випробування нової реактивної системи залпового вогню «Вільха» з коректованим боєприпасом проходять зараз на одному з полігонів Одеської області. Про це повідомив помічник міністра оборони України Юрій Бірюков.

Всього буде здійснено чотири пуски. Якщо вони виявляться успішними, то система надійде до озброєння української армії.

Ракети для «Вільхи» розробило конструкторське бюро «Луч». Випускає їх ДАХК «Артем». За словами Бірюкова, нове в ракетах все: корпус, двигун, паливна система і саме паливо, бойова частина і електронна система наведення.

«У всьому світі є чотири країни, у яких є обладнання для виробництва таких корпусів. Це надточні верстати, які повинні до мікрона правильно вигинати листи зі спеціального сплаву. Довго йшли переговори, і ось тепер це обладнання закуплено Україною, доставлено і почало працювати», - сказав він.

Представник військового відомства не став розкривати характеристики «Вільхи». Він зазначив лише, що на одній пусковій установці - 12 направляючих. Раніше, нагадаємо, говорили про вісім ракет, тому що ця РСЗВ розроблялася на базі «Смерча» (12 ракет у «Граду» і його модифікацій).

««Катюша» летіла кудись туди, і для успішного ураження цілі були потрібні цілі дивізіони, - каже помічник Полторака. - Ефективність її сильно перебільшила радянська пропаганда. Тут 12 ракет, кожна має своє індивідуальне наведення по супутниковій системі. Так, вони не можуть летіти в різні боки, але дуже точно потрапляють у ціль. Уявіть собі блокпост: пара бліндажів, укриття для техніки, окопи. Туди прилітає 12 ракет. У кожній якась кількість вибухівки. Кожна ракета наведена точненько. Ця прилетить в сховище, ця в бліндаж. Ця, з осколково-фугасним зарядом, розірветься над лінією окопів».

Бірбков додав, що наша країна продемонструвала небачені в сучасному світі темпи розробки і впровадження нових типів озброєння.

Вперше про проект «Вільха» широкому загалу повідомив 27 січня 2016 року президент України Петро Порошенко. У березні того ж року пройшли перші випробування.