Україна провела успішне випробування ракетного комплексу «Вільха»

Президент Порошенко повідомив про успішне випробування

Україна провела успішне випробування українського ракетного комплексу «Вільха». Про це повідомив президент Петро Порошенко. Як написав глава держави у Twitter, він отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль. Зазначимо, «Вільха» — український проект зі створення ракетного комплексу з коригованим



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Президент Порошенко повідомив про успішне випробування

Україна провела успішне випробування українського ракетного комплексу «Вільха». Про це повідомив президент Петро Порошенко.

Як написав глава держави у Twitter, він отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль.

Зазначимо, «Вільха» — український проект зі створення ракетного комплексу з коригованим боєприпасом. Комплекс розроблений на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» калібру 300 мм.

Вперше про проект «Вільха» Президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракета розробляється спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч».