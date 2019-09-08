Україна збільшила на третину експорт зернових



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З початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 5,6 млн тонн пшениці

З початку 2019/2020 маркетингового року, станом на 6 вересня, Україна експортувала 9,9 млн тонн зернових культур, що на 3,5 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

пшениці – 5,6 млн тонн;

ячменю – 2,3 млн тонн;

жита – 1,9 тис. тонн;

кукурудзи – 1,9 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 53 тис. тонн, що на 18,3 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Як повідомлялося, за результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 млн тонн більше, ніж у минулому маркетинговому році.

Станом на кінець серпня, Україна збільшила експорт м'якої пшениці до країн Євросоюзу більше ніж у 6 разів у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року - з 29,7 тисячі тонн до 188,8 тисячі тонн. Це дозволило Україні стати основним постачальником м'якої пшениці у Євросоюз із часткою 42% у загальному обсязі імпорту.