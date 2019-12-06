Україна відправила на експорт рекордну кількість зерна



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Експорт пшениці з початку маркетингового року становив 13,7 млн тонн

Українські аграрії з початку 2019-2020 маркетингового року (МГ, липень 2019 - червень 2020), станом на 5 грудня експортували 25,82 млн тонн зерна, що на 6,6 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року

Про це повідомила пресслужба аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,7 млн тонн, ячменю - 3,5 млн тонн, кукурудзи - 8,3 млн тонн, жита - 5 тис. тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 160,6 тис. тонн, що на 60,6 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Зазначимо, що аграрії в 2018-2019 маркетинговому році експортували 49,7 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, українські аграрії до 28 листопада зібрали рекордний урожай зернових – 74,3 млн тонн, перевищивши на 0,3 млн тонн прогноз міністерства на 2019 рік.

У 2018 році урожай зернових в Україні становив 70,1 млн тонн.

