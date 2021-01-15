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    Україна на порозі віяльного відключення електроенергії? Екснардеп опублікував листа «Укренерго»

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    Останній раз віяльні відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х - Україна на порозі віяльного відключення електроенергії? Екснардеп опублікував листа «Укренерго»
    Останній раз віяльні відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х
    Фото з відкритих джерел

    «Укренерго» просить міністерство енергетики погодити план віялових відключень електроенергії

    Компанія «Укренерго» готує план віялових відключень електроенергії по всій країні. Енергетики аргументують введення віялових відключень електроенергії тим, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.

    Про це написав журналіст, екснардеп Сергій Висоцький, повідомляє Главком

    «Ми всі спостерігаємо, як наростають кризові явища в енергетиці. І тарифи – це просто відлуння хаосу. До мене в руки потрапив один документ. Це лист від голови правління «Укренерго» до в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Цим листом «Укренерго» просить міністерство погодити план віялових відключень електроенергії. В цьому листі «Укренерго» в тому числі визнає, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію у період морозів», – написав журналіст.

    Лист від Укренерго
    Лист від Укренерго

    «Останній раз віялові відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х. Гостру фазу війни, внаслідок якої в нас випарувалося 20% економіки ми пройшли без такого колапсу в енергетиці. Навіть встигли відмовитися від російського газу! Дякуємо Володимиру Олександровичу та його оточенню за професійність! Відкинути країну на два десятиріччя назад за 1,5 роки – це справді досягнення!» – резюмував Висоцький.

    Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко 15 січня запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії

     Читайте також: Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?

     

    Теги: ЖКГ енергетика тарифи вугілля електроенергія криза Укренерго
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