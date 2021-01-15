На Україну очікують віяльні відключення електроенергії? (документ)

«Дякуємо Володимиру Олександровичу та його оточенню за професійність!», – Сергій Висоцький

Останній раз віяльні відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 1990-х

Друзі! Я вам приніс таку зраду, що ховайся!

Ми всі спостерігаємо, як наростають кризові явища в енергетиці. І тарифи – це просто відлуння хаосу.

До мене в руки потрапив один документ. Це лист від голови правління «Укренерго» до в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко.

Цим листом «Укренерго» просить міністерство погодити план віяльних відключень електроенергії. В цьому листі «Укренерго» в тому числі визнає, що на складах недостає вугілля для того, щоби підтримувати генерацію у період морозів.

Останній раз віяльні відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х. Гостру фазу війни, внаслідок якої в нас випарувалося 20% економіки ми пройшли без такого колапсу в енергетиці. Навіть встигли відмовитися від російського газу!

Дякуємо Володимиру Олександровичу та його оточенню за професійність! Відкинути країну на два десятиріччя назад за 1,5 року – це справді досягнення!

Джерело: блог Сергія Висоцького

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