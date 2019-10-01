Україна надала Польщі дозвіл на проведення ексгумації



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Посол України в Польщі Андрій Дещиця 1 жовтня передав голові Інституту національної пам’яті Польщі Ярославу Шареку оригінал листа міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського

Польська сторона підтвердила, що їй відомо про алгоритм отримання в Україні дозволів на ексгумацію і вона буде їх повністю дотримуватися

Посол України в Польщі Андрій Дещиця передав голові Інституту національної пам’яті Польщі Ярославу Шареку лист міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського про згоду на відновлення робіт з пошуку польських жертв минулих воєн на території України, а також отримав запевнення про готовність до тісної співпраці щодо взаємного вшанування місць пам’яті українців та поляків.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Дещиця запевнив, що зараз не існує жодних політичних бар’єрів для початку таких робіт в Україні. За його словами, домовленості президентів України і Польщі, яких було досягнуто 31 серпня у Варшаві, набувають практичного виміру.

За словами посла, польська сторона підтвердила, що їй відомо про алгоритм отримання в Україні таких дозволів, який не змінився, і вона буде їх повністю дотримуватися.

Насамперед йдеться про обрання українського партнера, що має відповідну ліцензію на проведення пошукових робіт в Україні.

«Польська сторона з розумінням і без будь-яких застережень ставиться до існуючих процедур в Україні, адже в Польщі також є перелік вимог, які треба обов`язково виконати для отримання дозволів на подібну працю», — зазначив дипломат.

Нагадаємо, 31 серпня під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл в польських похованнях в Україні, а Польща зробить крок у відповідь.