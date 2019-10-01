Глава української делегації ПАРЄ оприлюднила головні завдання групи «Балтік плюс»: документ



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Фото: facebook.com/lisa.yasko1

Ясько: Домовились з Латвією, Литвою, Естонією та Грузією про подальшу системну роботу по створенню механізмів по поверненню довіри до ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи підписала заяву про створення в організації постійної групи «Балтік плюс» за участю також Латвії, Литви, Естонії та Грузії. Про це повідомила глава української делегації, депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько у Facebook.

«Підписали заяву про створення постійної групи «Балтік плюс» в ПАРЄ. Домовились з Латвією, Литвою, Естонією та Грузією про подальшу системну роботу по створенню механізмів по поверненню довіри до ПАРЄ. Наступна зустріч групи відбудеться в Києві», - написала Ясько.

За її словами, завдання групи «продовжувати політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини Східної України, Грузії та Молдови».

«Наш перший крок – відмова від святкування 70-ї річниці організації, яка втратила свій авторитет в очах мільйонів громадян держав-членів», - додала вона.

Раніше стало відомо, що у Страсбурзі представники України вирішили не брати участь у святкуванні 70-річчя Ради Європи.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у Страсбурзькій опері пройде церемонія відзначення 70-річчя створення Ради Європи. Урочистості відбудуться на найвищому національному і міжнародному рівні за участі президента Франції Еммануеля Макрона. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей.

У Страсбурзі 30 вересня, розпочалася осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Триватиме вона до 4 жовтня.

Напередодні 30 вересня делегації країн Балтії та Грузії влаштували демарш на осінній сесії ПАРЄ.

Згодом і Польща приєдналася до бойкоту у ПАРЄ.

Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.