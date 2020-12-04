Україна направила Польщі ноту через календар з «російським» Кримом

У календарі зображені мечеті в окупованому Криму з підписом «Російська Федерація»

Офіційний Київ вимагає чітко вказати у календарі приналежність Криму до України

Українське посольство направило МЗС Польщі ноту через календар релігійного об'єднання мусульман країни на 2021 рік. У ньому поряд з мечетями Криму був напис «Російська Федерація».

Україну не влаштовує те, що в електронній версії календаря після видалення напису не зазначили про приналежність Криму до України. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Укрінформ.

За його словами, спершу українське посольство направило листа до релігійного об’єднання мусульман Польщі, щоб вони виявили допущені помилки в календарі.

Із таким листом також звернувся Недім Усейнов, який є членом виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі.

Як заявив Дещиця, після цього українська сторона надіслала ще одного листа з проханням чітко вказати у календарі приналежність Криму до України. Також релігійне об'єднання мусульман мало розіслати повідомлення усім, хто вже отримав календар, про те, що помилки виправили.

Через те, що Україна й досі не отримала відповіді, до МЗС Польщі направили ноту.

«Офіційна позиція Польщі є однозначною: Варшава визнає Крим територією України та засуджує окупацію Криму», – зазначив дипломат.

Також Дещиця розповів, що Польща готова долучитися для вирішення цієї ситуації, адже вона фінансує релігійну організацію. Водночас польські дипломати визнають, що Крим окупований та підтримують територіальну цілісність України.

Станом на ранок, 4 грудня, інтернет-сторінку з календарем видалено з офіційного сайту Об’єднання мусульман Польщі.

Раніше релігійне об'єднання мусульман Польщі оприлюднило календар на 2021 рік, у якому кримські мечеті супроводжує напис «Російська Федерація». Його електронну версію розмістили на їхньому офіційному сайті.

Український дипломат зазначив, що представники об'єднання вибачились за напис та внесли деякі зміни до нього. Однак, на його думку, вони не є «повністю коректними» та не відображають позицію щодо Криму ні України, ні Польщі.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Крім того, РФ інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи», яка має на меті об'єднати зусилля вільного світу для деокупації Криму. Президент повідомив, що отримав запевнення лідерів ЄС в тому, що вони готові приєднатися до платформи з деокупації Криму.