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    У Києві різниця температур під деревами та на сонці складає понад 15 градусів (дослідження)

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    Зелені насадження надважливі для міста - У Києві різниця температур під деревами та на сонці складає понад 15 градусів (дослідження)
    Зелені насадження надважливі для міста
    Фото з відкритих джерел

    Зелені насадження у столиці рятують від спеки

    Команда ЛУН Місто провела цікаве дослідження, яке показало, чому парки та інші зелені насадження в місті надважливі.

    Так, спеціалісти ЛУН Місто Air провели експеримент і встановила дві станції вимірювання якості та температури повітря на ВДНГ. Одну станцію – у парку, у затінку дерев. Другу – біля проспекту Глушкова, серед асфальту, на самому сонці.

    Різниця температур у затінку дерев та на сонці на дорозі сягнула 16 градусів.

    За прогнозом синоптиків, у середу, 14 липня, в Україні буде сухо та дуже спекотно.

    У Києві сьогодні вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

    14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень змонтували спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ спека кияни парк повітря місто
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    У Києві різниця температур під деревами та на сонці складає понад 15 градусів (дослідження)