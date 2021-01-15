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    У світі

    Франція запроваджує комендантську годину в усій країні через Covid-19

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    Патруль поліції в Парижі під час свят, 2021 рік - Франція запроваджує комендантську годину в усій країні через Covid-19
    Патруль поліції в Парижі під час свят, 2021 рік
    Фото: Reuters

    Обмеження триватимуть не менш як 15 днів

    Франція з 16 січня запроваджує комендантську годину від 18:00 до 6:00 в усій країні – для боротьби з коронавірусною інфекцією, заявив прем’єр-міністр Жан Кастекс.

    Раніше комендантська година діяла в 25 департаментах.

    Обмеження триватимуть не менш як 15 днів. Вони пов’язані з високим рівнем захворюваності та появою нового штаму вірусу, який прийшов із Великої Британії.

    З 18 січня всі, хто приїжджає до Франції з країн, що не входять до Шенгенської зони, мають показати негативний тест на Covid-19, потім вирушити в тижневий карантин і потім знову здавати тест.

    У Франції розпочалася вакцинація препаратами Pfizer / BioNTech і Moderna. Однак від кінця грудня в країні щеплення отримали менш як 140 тисяч людей.

    Число хворих на Covid-19 від початку пандемії у Франції наближається до трьох мільйонів. Померли майже 70 тисяч пацієнтів.

    Нагадаємо, уряд Франції планує прискорити вакцинацію населення. Зокрема до кінця січня планується вакцинувати не менше мільйона громадян.

    Теги: Франція карантин щеплення вакцинація уряд населення коронавірус комендантська година
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