В Іспанії стартував великий розпродаж житла

Будинок в Іспанії можна придбати дешевше, ніж в Україні

Великий будинок у провінції Галісія зараз можна придбати за 63 тисячі євро

Середня ціна квадратного метра іспанського житла до кінця 2020 го опустилася до 1,78 тисячі євро ( понад 60 тисяч гривень). Для порівняння - квадратний метр у житловому будинку в українських великих містах коштує від 20 до 30 тисяч гривень.

Портали, які спеціалізуються на іспанській нерухомості повідомляють, що житло в країні давно не було настільки доступним.

Великий розпродаж житла в країні було ініційовано, зокрема, банками Bankia, Cajamar, Liberbank і BBVA. Вони почали виводити на ринок об'єкти за дуже низькими цінами, щоб позбутися непрофільних активів.

Пропозиції житла розкидані по всій Іспанії. Особливо багато пропонується шале і малоквартирних будинків (часом на дві квартири). Інші будівлі можна придбати за ціною, що не перевищує 100 тисяч євро. Так, триповерховий 315-метровий будинок в провінції Галісія виставлений на продаж за 63 тисячі євро (близько 2,152 млн. гривень). Усередині виконаний сучасний ремонт, рік побудови - 2009-й.

Аналогічні пропозиції є у Валенсії, Аліканте та інших регіонах країни.

Також фахівці з нерухомості називають спосіб заощадити на покупці житла в Іспанії - дешевше обійдуться квартири в будинках без ліфтів. Відсутність підйомника істотно знижує вартість апартаментів - в середньому на 33,5%.

Раніше Євростат назвав країни з надлишковим житлом у ЄС. Зокрема, фахівці порахували, що 55% іспанських сімей мають «зайві» кімнати.

До слова, в Україні минулого року подорожчала оренда квартир. Крім того за рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%.







