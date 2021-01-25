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    ПАРЄ обіцяє Росії «юридичні висновки» через арешти на протестах

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    На вихідних на акціях протесту в Росії затримали більше 3 тисяч осіб - ПАРЄ обіцяє Росії «юридичні висновки» через арешти на протестах
    На вихідних на акціях протесту в Росії затримали більше 3 тисяч осіб
    Фото: Новая газета

    У Парламентській асамблеї оскаржать повноваження російської делегації

    У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пригрозили Росії «юридичними висновками» за масові арешти на протестах. У Європі уважно стежать за ситуацією після арешту опозиціонера Олексія Навального.

    Заяву доповідачів по Росії Сунни Еварсдоттір (Thorhildur Sunna Aevarsdottir) і Жака Мера опубліковано на сайті Парламентської асамблеї.

    Сунна Еварсдоттір
    Сунна Еварсдоттір

    «Я глибоко стурбований ситуацією в Росії. Десятки тисяч людей зібралися у багатьох містах, щоб мирно протестувати проти арешту Олексія Навального. Кілька сотень з них були арештовані поліцією, іноді дуже жорстоко, про що свідчать відеодокази», - заявив Мер.

    Французький політик Жак Мер
    Французький політик Жак Мер

    На думку Аеварсдоттір, дії російської влади несумісні з повагою основних політичних свобод. А більшість заарештованих 23 січня на протестах можуть вважатися політичними в'язнями.

    «Ми дуже уважно спостерігаємо за цими подіями і зробимо всі необхідні юридичні висновки. Будь-хто, хто заарештований за свободу вираження думок і зборів, захищеної Європейською конвенцією про права людини, повинен бути негайно звільнений», - додали доповідачі

    Акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

    За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

    Також нагадаємо, що сьогодні ПАРЄ відновлює свою роботу, де українська делегація має намір оскаржити повноваження Росії.

    Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

    Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.

    Теги: Росія ПАРЄ протест Олексій Навальний
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