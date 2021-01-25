ПАРЄ обіцяє Росії «юридичні висновки» через арешти на протестах

На вихідних на акціях протесту в Росії затримали більше 3 тисяч осіб

У Парламентській асамблеї оскаржать повноваження російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пригрозили Росії «юридичними висновками» за масові арешти на протестах. У Європі уважно стежать за ситуацією після арешту опозиціонера Олексія Навального.

Заяву доповідачів по Росії Сунни Еварсдоттір (Thorhildur Sunna Aevarsdottir) і Жака Мера опубліковано на сайті Парламентської асамблеї.

Сунна Еварсдоттір

«Я глибоко стурбований ситуацією в Росії. Десятки тисяч людей зібралися у багатьох містах, щоб мирно протестувати проти арешту Олексія Навального. Кілька сотень з них були арештовані поліцією, іноді дуже жорстоко, про що свідчать відеодокази», - заявив Мер.

Французький політик Жак Мер

На думку Аеварсдоттір, дії російської влади несумісні з повагою основних політичних свобод. А більшість заарештованих 23 січня на протестах можуть вважатися політичними в'язнями.

«Ми дуже уважно спостерігаємо за цими подіями і зробимо всі необхідні юридичні висновки. Будь-хто, хто заарештований за свободу вираження думок і зборів, захищеної Європейською конвенцією про права людини, повинен бути негайно звільнений», - додали доповідачі

Акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Також нагадаємо, що сьогодні ПАРЄ відновлює свою роботу, де українська делегація має намір оскаржити повноваження Росії.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.