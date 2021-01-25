  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ПАРЄ збереться на зимове пленарне засідання: порядок денний

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зимове пленарне засідання ПАРЄ відбудеться з 25 до 28 січня в гібридному форматі - ПАРЄ збереться на зимове пленарне засідання: порядок денний
    Зимове пленарне засідання ПАРЄ відбудеться з 25 до 28 січня в гібридному форматі

    Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти Covid-19

    Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе зимове пленарне засідання з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі.

    Про це йдеться в анонсованому повідомленні Офісу Ради Європи в Україні.

    «Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти Covid-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус виступить перед парламентарями під час дебатів. Інші теми порядку денного включають етнічне профілювання у Європі, обмеження діяльності неурядових громадських організацій у державах-членах Ради Європи і дискримінацію осіб із хронічними та довготривалими захворюваннями», – зазначили раніше в Офісі Ради Європи в Україні.

    Повідомляється, що під час сесії асамблея обиратиме заступника генсекретаря Ради Європи, Генсекретаря Асамблеї та суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії – ці вибори відбудуться шляхом індивідуального електронного голосування.

    Нагадаємо, українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи 25 січня буде наполягати на проведенні поточних дебатів щодо ситуації в окупованому Криму

    Як повідомлялося раніше, виконавча рада ЮНЕСКО 22 січня схвалила документ «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», визнавши погіршення ситуації з правами людини на окупованому Росією півострові.

    Теги: ПАРЄ політика епідемія ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies