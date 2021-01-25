ПАРЄ збереться на зимове пленарне засідання: порядок денний
Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти Covid-19
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе зимове пленарне засідання з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі.
Про це йдеться в анонсованому повідомленні Офісу Ради Європи в Україні.
«Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти Covid-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус виступить перед парламентарями під час дебатів. Інші теми порядку денного включають етнічне профілювання у Європі, обмеження діяльності неурядових громадських організацій у державах-членах Ради Європи і дискримінацію осіб із хронічними та довготривалими захворюваннями», – зазначили раніше в Офісі Ради Європи в Україні.
Повідомляється, що під час сесії асамблея обиратиме заступника генсекретаря Ради Європи, Генсекретаря Асамблеї та суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії – ці вибори відбудуться шляхом індивідуального електронного голосування.
Нагадаємо, українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи 25 січня буде наполягати на проведенні поточних дебатів щодо ситуації в окупованому Криму.
Як повідомлялося раніше, виконавча рада ЮНЕСКО 22 січня схвалила документ «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», визнавши погіршення ситуації з правами людини на окупованому Росією півострові.