ПАРЄ збереться на зимове пленарне засідання: порядок денний

Зимове пленарне засідання ПАРЄ відбудеться з 25 до 28 січня в гібридному форматі

Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти Covid-19

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе зимове пленарне засідання з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі.

Про це йдеться в анонсованому повідомленні Офісу Ради Європи в Україні.

«Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти Covid-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус виступить перед парламентарями під час дебатів. Інші теми порядку денного включають етнічне профілювання у Європі, обмеження діяльності неурядових громадських організацій у державах-членах Ради Європи і дискримінацію осіб із хронічними та довготривалими захворюваннями», – зазначили раніше в Офісі Ради Європи в Україні.

Повідомляється, що під час сесії асамблея обиратиме заступника генсекретаря Ради Європи, Генсекретаря Асамблеї та суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії – ці вибори відбудуться шляхом індивідуального електронного голосування.

Нагадаємо, українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи 25 січня буде наполягати на проведенні поточних дебатів щодо ситуації в окупованому Криму.

Як повідомлялося раніше, виконавча рада ЮНЕСКО 22 січня схвалила документ «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», визнавши погіршення ситуації з правами людини на окупованому Росією півострові.