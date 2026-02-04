Головна Спорт Новини
Російська гімнастка, який знімалася у пропагандистському відео, отримала нейтральний статус

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео

Крамаренко вітала диктатора Путіна з днем народження

 

Російська гімнастка Лала Крамаренко отримала нейтральний статус від Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics). Про це повідомляє пресслужба федерації, інформує «Главком».

Як Крамаренко вітала Путіна з днем народження

7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Крамаренко взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Лала Крамаренко: що відомо

21-річна Крамаренко є чемпіонкою Європи 2021 року у командних змаганнях та триразовою чемпіонкою світу серед юніорів. На чемпіонаті Росії 2024 року спортсменка виграла золоті медалі у всіх індивідуальних дисциплінах. 

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у 2026 році пройде з 27 по 31 травня у Болгарії. Кубок світу відбудеться з 10 по 12 липня у Мілані.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: художня гімнастика росія спорт

