Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії

Призерка Олімпіади-2024 з художньої гімнастики італійка Софія Раффаелі поїхала тренуватися до Росії. Про це інформує «Главком».

Про поїздку гімнастки до країни-агресора повідомив клуб «Ginnastica Fabriano».

«Протягом двох тижнів спортсменки Софія Раффаелі, Анна П'єргентілі та Вероніка Заппатеррені тренуватимуться в Росії, в Новогорському технічному центрі», – йдеться у дописі.

У Новогорську знаходиться навчально-тренувальна база збірної Росії з художньої гімнастики.

Під дописом в Instagram про візит Раффаелі до країни-агресора користувачі залишають обурені коментарі щодо вчинку італійських спортсменок.

Раффаелі є абсолютною чемпіонкою світу 2022 року та бронзовою призеркою Олімпіади 2024 року.

Варто зазначити, що російська фахівчиня Аміна Заріпова стала новою наставницею Раффаелі.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну та міжнародну ізоляцію представників країни-окупанта, італійська художня гімнастика продовжує відверто співпрацювати з російськими кадрами. Заріпова, яка протягом років була правою рукою Ірини Вінер і виховувала російських чемпіонок на кшталт Маргарити Мамун, тепер отримала прямий доступ до підготовки однієї з головних конкуренток української «грації» Таїсії Онофрійчук на світовій арені.

Ця ситуація склалася через те, що Софія Раффаелі залишилася без наставниці після переходу Клаудії Манчінеллі на адміністративну посаду, і замість пошуку європейських фахівців клуб «Фабріано» та італійська федерація обрали шлях залучення російської тренерської школи.

«Ми вже почали інтенсивну роботу», – сказала Софія Рафаелі. «Я відразу ж відчула з нею чудовий контакт, і ми розробляємо нові вправи, які я з нетерпінням хочу вам показати. Аміна – талановитий фахівець, вона знає багато людей у світі художньої гімнастики, і я впевнена, що вона надасть величезну допомогу».

До постановки нових вправ залучили ще одну представницю РФ – хореографку Ірину Зеновку, яка працювала з сестрами Діною і Аріною Авєріними.

Президент федерації Андреа Фаччі прокоментував це так: «Ми будемо залучати людей, здатних приносити додаткову цінність. І це стосується Аміни. Дістати її було зовсім непросто. Заріпова – ім'я світового значення, вона приїхала з Росії, а потім з Китаю, спортивних і демографічних гігантів, і ми раді вітати її в нашій невеликій, але чудовій спільноті, сподіваючись на подальші видатні досягнення».

Минулого року Заріпова працювала зі збірною Китаю, допомагаючи їм здобувати медалі на юніорському рівні.