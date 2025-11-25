Російська «Чемпіонка терору» поскаржилася на пропуск фіналу німецької гімнастичної Бундесліги

Мельникова вважає, що на її відсторонення вплинула громадська увага та політичні дискусії

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова прокоментувала свою неучасть у фіналі німецької гімнастичної Бундесліги. Про це повідомляє «Главком».

Мельникова, яку ЗМІ називають «Чемпіонкою терору», нещодавно змагалася у складі німецького клубу TSV Tittmoning-Chemnitz.

Фінал жіночої бундесліги відбудеться 29 листопада у Гайдельберзі. Росіянка раніше писала у своїх соцмережах, що має намір взяти у ньому участь.

Однак, тренерка TSV Tittmoning-Chemnitz Тетяна Бахмайєр заявила, що Мельникова не братиме участь у фіналі Бундесліги. Вона сказала, що прокоментує ситуацію щодо росіянки після завершення фіналу.

«Я не отримала запрошення на фінал бундесліги. На жаль, громадська увага та політичні дискусії виявилися значно масштабнішими, ніж очікувалося організаторами. Я вдячна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за можливість участі у півфіналі і, головне, за поважне та добре ставлення до мене», – написала Мельникова.

Участь Мельникової у Бундеслізі спровокувала скандал.

Зокрема, президент Німецької гімнастичної ліги Міхаель Гьотц відповів на звернення «Главкома» щодо участі у турнірі, який проводить організація, Мельникової.

Варто зазначити, що вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.