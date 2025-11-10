Головна Спорт Новини
Разючі зміни. Українська гімнастка Бачинська стала бодібілдеркою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бачинська – чемпіонка Європейських ігор-2019 зі спортивної гімнастики

У 2022 році Бачинська завершила кар’єру гімнастки

Чемпіонка Європи зі спортивної гімнастики 22-річна Анастасія Бачинська взяла участь у чемпіонаті України з бодібілдингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Це мага круті емоції, вперше такий досвід. Цікаво, тяжко, але я це зробила. Багато спроб було це все завершити, але я дійшла до кінця», – поділилася Анастасія.

У 2022-му Бачинська завершила кар’єру гімнастки. Тоді Анастасії було 19 років.

Бачинська – чемпіонка Європейських ігор-2019 у вільних вправах, чемпіонка Європи-2020 у командній першості. Також на її рахунку бронза ЧЄ-2021 у вправах на колоді та 2 бронзи юнацьких Олімпіад.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

