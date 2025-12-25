Головна Спорт Новини
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства

Ілля Мандебура
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства
Раніше новоспечений хорват заявляв, що не отримував достатньої підтримки на Олімпіаді-2024 з боку України
фото: Fabrizio Carabelli/Imago

Реакція на вчинок ексукраїнця кардинально відрізнялася

Срібний призер Олімпійських ігор у Парижі, 22-річний Ілля Ковтун, висловився у публічному просторі щодо думок про офіційну зміну спортивного громадянства влітку 2025 року. Про це повідомляє «Главком»

В інтерв'ю хорватському порталу Net.hr атлет вперше прокоментував хвилю критики, що здійнялася в українському суспільстві та серед спортивного керівництва. Коментуючи негативні відгуки, Ковтун зазначив: «Реакція на мій переїзд була різною: було трохи нормальної, було трохи негативної. Це все зрозуміло, враховуючи ситуацію в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально». Гімнаст наголосив, що попри зміну прапора, він залишається людиною, яка цінує свій вибір і прагне професійного розвитку без зовнішнього тиску.

Це інтерв'ю стало першою відповіддю спортсмена на звинувачення, які лунали після його рішення представляти Хорватію. Ковтун, який знайшов прихисток в Осієку ще на початку повномасштабного вторгнення, за цей час інтегрувався в нове середовище та вивчив мову. Його тренерка Ірина Горбачова, яка також переїхала до Хорватії, підтвердила, що шлях до отримання нового паспорта був супроводжений значними труднощами та наслідками, з якими команда бореться й досі. За її словами, цей крок був необхідний для кар’єри та відкрив двері для подальшого зростання атлета світового рівня.

Зараз Ковтун уже розпочав виступи на внутрішній арені нової країни, здобувши перемогу в багатоборстві на національній першості. Офіційне право представляти Хорватію на міжнародних турнірах він отримає у липні 2026 року. Першим великим викликом для нього стане чемпіонат Європи в Загребі, де він уперше вийде на поміст як лідер хорватської збірної.

Нагадаємо, що очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна. «Останній великий приклад – це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо».  

