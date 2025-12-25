Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства

Реакція на вчинок ексукраїнця кардинально відрізнялася

Срібний призер Олімпійських ігор у Парижі, 22-річний Ілля Ковтун, висловився у публічному просторі щодо думок про офіційну зміну спортивного громадянства влітку 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

В інтерв'ю хорватському порталу Net.hr атлет вперше прокоментував хвилю критики, що здійнялася в українському суспільстві та серед спортивного керівництва. Коментуючи негативні відгуки, Ковтун зазначив: «Реакція на мій переїзд була різною: було трохи нормальної, було трохи негативної. Це все зрозуміло, враховуючи ситуацію в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально». Гімнаст наголосив, що попри зміну прапора, він залишається людиною, яка цінує свій вибір і прагне професійного розвитку без зовнішнього тиску.

Це інтерв'ю стало першою відповіддю спортсмена на звинувачення, які лунали після його рішення представляти Хорватію. Ковтун, який знайшов прихисток в Осієку ще на початку повномасштабного вторгнення, за цей час інтегрувався в нове середовище та вивчив мову. Його тренерка Ірина Горбачова, яка також переїхала до Хорватії, підтвердила, що шлях до отримання нового паспорта був супроводжений значними труднощами та наслідками, з якими команда бореться й досі. За її словами, цей крок був необхідний для кар’єри та відкрив двері для подальшого зростання атлета світового рівня.

Зараз Ковтун уже розпочав виступи на внутрішній арені нової країни, здобувши перемогу в багатоборстві на національній першості. Офіційне право представляти Хорватію на міжнародних турнірах він отримає у липні 2026 року. Першим великим викликом для нього стане чемпіонат Європи в Загребі, де він уперше вийде на поміст як лідер хорватської збірної.

Нагадаємо, що очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна. «Останній великий приклад – це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо».