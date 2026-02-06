Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова потрапила до складу клубу італійської Серії А
Перший тур гімнастичної серії А пройде 28 лютого у Модені, фінал – 16 травня у Бергамо
Олімпійська чемпіонка та прихильниця російського диктатора Володимира Путіна Ангеліна Мельникова виступить на Чемпіонаті Італії за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Про це Мельникова повідомила пропагандистам, інформує «Главком».
Участь Мельникової у Чемпіонаті Італії: що відомо
«В італійській серії А я виступатиму за ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Сьогодні відбудеться презентація команди», – сказала росіянка.
Перший тур гімнастичної серії А пройде 28 лютого у Модені, фінал – 16 травня у Бергамо.
Підтримка Мельниковою війни
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».
Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.
Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.
Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.
Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».
Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.
Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025
Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.
Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.
FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.
Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2
