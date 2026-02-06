Перший тур гімнастичної серії А пройде 28 лютого у Модені, фінал – 16 травня у Бергамо

Олімпійська чемпіонка та прихильниця російського диктатора Володимира Путіна Ангеліна Мельникова виступить на Чемпіонаті Італії за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Про це Мельникова повідомила пропагандистам, інформує «Главком».

Участь Мельникової у Чемпіонаті Італії: що відомо

«В італійській серії А я виступатиму за ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Сьогодні відбудеться презентація команди», – сказала росіянка.

Перший тур гімнастичної серії А пройде 28 лютого у Модені, фінал – 16 травня у Бергамо.

Підтримка Мельниковою війни

Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.