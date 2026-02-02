Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики

Близнюк: У залі я трималася, а приходила в номер і дуже сильно плакала

Російська гімнастка Анастасія Близнюк, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики у груповому багатоборстві (2012, 2016 роки), розповіла про жорстокий буллінг у збірній Росії. Про це повідомляє «Главком».

Булінг в збірній Росії з художньої гімнастики

Варто зазначити, що Близнюк, відповідаючи на питання про булінг, не стримала сліз.

«Дівчатка робили такі речі… Могли спеціально збити, плечем штовхнути (під час тренувань – «Главком»). Або коли, припустимо, їм летіло нормально (гімнастичні предмети для виступів – «Главком»), вони показували, що від мене летить дуже погано. Або кидалися на цей предмет так, начебто це дуже погано летіло. Потім у нас відбулася розмова. Я навіть плакала тоді у кімнаті перед змаганнями. І після цього, мабуть, від мене відстали. Це було вже 2-3 місяці, як я була у складі. Це все скінчилося. У залі я трималася, а приходила в номер і дуже плакала. Тоді ще мама у мене в Москві жила майже рік, я могла у вихідний поплакатися мамі», – розповіла Близнюк.

Чим зараз займається Близнюк

Близнюк з 2022 року працює тренером у збірній Китаю. На Олімпійських іграх 2024 року збірна Китаю виграла золото у груповому багатоборстві.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.