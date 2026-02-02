Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики
Близнюк з 2022 року працює тренером у збірній Китаю

Близнюк: У залі я трималася, а приходила в номер і дуже сильно плакала

Російська гімнастка Анастасія Близнюк, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики у груповому багатоборстві (2012, 2016 роки), розповіла про жорстокий буллінг у збірній Росії. Про це повідомляє «Главком».

Булінг в збірній Росії з художньої гімнастики

Варто зазначити, що Близнюк, відповідаючи на питання про булінг, не стримала сліз.

«Дівчатка робили такі речі… Могли спеціально збити, плечем штовхнути (під час тренувань – «Главком»). Або коли, припустимо, їм летіло нормально (гімнастичні предмети для виступів – «Главком»), вони показували, що від мене летить дуже погано. Або кидалися на цей предмет так, начебто це дуже погано летіло. Потім у нас відбулася розмова. Я навіть плакала тоді у кімнаті перед змаганнями. І після цього, мабуть, від мене відстали. Це було вже 2-3 місяці, як я була у складі. Це все скінчилося. У залі я трималася, а приходила в номер і дуже плакала. Тоді ще мама у мене в Москві жила майже рік, я могла у вихідний поплакатися мамі», – розповіла Близнюк.

Чим зараз займається Близнюк

Близнюк з 2022 року працює тренером у збірній Китаю. На Олімпійських іграх 2024 року збірна Китаю виграла золото у груповому багатоборстві.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: булінг художня гімнастика росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам
Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз
31 сiчня, 04:35
За оцінкою польської сторони, до атак може бути причетний хакерський підрозділ ФСБ
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
31 сiчня, 00:52
Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво
Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри
24 сiчня, 16:54
Тренера Марата Н. затримала російська поліція за підозрою у домаганнях до дитини
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
23 сiчня, 09:52
Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
23 сiчня, 04:46
Грюнбаум має юридичну освіту, ступінь MBA та є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума
22 сiчня, 23:27
Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків
Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
11 сiчня, 14:05
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
4 сiчня, 17:07
Діпфейк у новорічному зверненні? InformNapalm запідозрив підміну Путіна
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін
2 сiчня, 13:10

Новини

Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики
Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики
Ярмолюк витіснив легенду «Динамо» з топ-3 рейтингу українців за кількістю матчів в АПЛ
Ярмолюк витіснив легенду «Динамо» з топ-3 рейтингу українців за кількістю матчів в АПЛ
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
Алькарас перемогою на Australian Open переписав історію світового тенісу
Алькарас перемогою на Australian Open переписав історію світового тенісу
По всій Росії відбулися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
По всій Росії відбулися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua