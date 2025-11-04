«Зрадив Україну». Очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна

Гутцайт: Ковутн із перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому у всьому

Гутцайт: Ковтун каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово

Очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що спортивний гімнаст Ілля Ковтун, який змінив громадянство, «зрадив Україну». Про це повідомляє lb.ua, інформує «Главком».

«Останній великий приклад – це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер ось таке вислуховувати. Як тільки він змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз – ні. Він із перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому у всьому, зокрема фінансово. Перед Олімпійськими іграми тренерка Ковтуна попросила, щоб в олімпійському селищі перебувала не лише вона, а і її чоловік, бо він теж допомагає. Ми зробили все, щоб він теж там був», – зазначив Гутцайт.

Він також зазначив, що Ковтун отримав державну нагороду, отримав кошти за срібну медаль Олімпійських ігор.

«Він у Києві від початку повномасштабного вторгнення не був, і йому слова ніхто не сказав. Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Ні, говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю…», – наголосив Гутцайт.

Варто зазначити, що Ковтун відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, у інтерв'ю хорватським ЗМІ він скаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який понад три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії.

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях.

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.