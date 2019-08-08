Україна отримає від ВООЗ 200 доз протидифтерійної сироватки



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200 ампул сироватки від дифтерії надійдуть в Україну

Зараз сироватки проти дифтерії в Україні немає взагалі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надасть Україні як гуманітарну допомогу 200 ампул сироватки від дифтерії. Про це на брифінгу в четвер розповів керівник патронатної служби міністра охорони здоров'я Станіслав Грещишин, передає Інтерфакс-Україна.

«Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості з ВООЗ про постачання в найближчі два тижні 200 ампул сироватки від дифтерії. Після цього вони надійдуть у регіони, щоб у разі захворювання можна було вчасно пролікувати пацієнта», - сказав він.

Зараз протидифтерійної сироватки в Україні немає взагалі.

«Зараз в Україні немає сироваток. Термін дії тих сироваток, про які в МОЗ говорили раніше, закінчився на початку літа. Закупівля, яка проводиться міжнародними організаціями, була невдалою. Ринок цих сироваток дуже малий, тому що більшість країн зосереджується на вакцинації. На перший тендер, який оголошувала ПРООН, відправився тільки один виробник, який не зміг надати весь обсяг необхідних документів. Тендер було ще раз оголошено. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати результат», - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що дифтерію виявили в дівчини в Хмельницькому. Мешканка Хмельницького, яка працює фармацевтом, пропустила щеплення в 16 років. Вона звернулася до лікаря зі скаргами на біль у горлі, температуру і слабкість.