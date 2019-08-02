Україна закупить близько 500 тис. доз вакцин проти грипу



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Орієнтовний термін надходження вакцин цьогоріч – жовтень 2019 року

Близько 500 тис. доз вакцин проти грипу для вакцинування в сезоні 2019-2020 планують доставити в Україну. Про це проінформували у пресслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Повідомляється, що ця кількість на 150 тис. перевищує кількість поставлених вакцин минулого сезону.

Як вказано, орієнтовний термін надходження вакцин цьогоріч – жовтень 2019 року. Пояснюється, що такий термін передусім зумовлений пізнім наданням ВООЗ штамового складу вірусів виробникам вакцин.

«Проте Державний експертний центр повідомив, що впровадження спрощеного електронного механізму подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу сприятиме прискоренню часу їх надходження», - зазначили у Центрі.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 63 людини, із них 12 – діти віком до 17 років.

З 1 жовтня 2018 року до 12 травня цього року в Україні перехворіло на грип 13,6% населення.

Нагадаємо, шестирічна дитина померла від грипу у Запорізькій області. Також в Кіровоградській області від ускладнень грипу померли дві людини.

У Латвії з початку епідемічного сезону зафіксовано 71 смертельний випадок внаслідок грипу.