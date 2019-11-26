Україна перейматиме досвід Естонії у сферах діджиталізації та кібербезпеки, - Зеленський



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Володимир Зеленський провів переговори з Юрі Ратасом у Таллінні Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський з прем'єрміністромЕстонії Юрі Ратасом обговорили модернізацію освітньої програми в Україні та збільшення студентського обміну

Президент України Володимир Зеленський висловив уряду Естонії подяку за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та позицію щодо санкцій проти Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента за підсумками його зустрічі з естонським прем'єрміністром Юрі Ратасом під час офіційного візиту до Таллінна.

Володимир Зеленський відзначив актуальність вивчення провідного досвіду Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

«У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект «Держава у смартфоні», – наголосив Володимир Зеленський.

Також сторони обговорили модернізацію освітньої програми в Україні та збільшення студентського обміну.

«Ми підтримуємо всі освітні ініціативи. У нас нова команда, новий міністр освіти, хочемо підвищити рівень освіти в Україні», – повідомив Володимир Зеленський.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.