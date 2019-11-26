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    Україна перейматиме досвід Естонії у сферах діджиталізації та кібербезпеки, - Зеленський

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    Володимир Зеленський&nbsp;<span>провів переговори</span> з Юрі Ратасом у Таллінні - Україна перейматиме досвід Естонії у сферах діджиталізації та кібербезпеки, - Зеленський
    Володимир Зеленський провів переговори з Юрі Ратасом у Таллінні
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленський з прем'єрміністромЕстонії Юрі Ратасом обговорили модернізацію освітньої програми в Україні та збільшення студентського обміну

    Президент України Володимир Зеленський висловив уряду Естонії подяку за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та позицію щодо санкцій проти Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента за підсумками його зустрічі з естонським прем'єрміністром Юрі Ратасом під час офіційного візиту до Таллінна.

    Володимир Зеленський відзначив актуальність вивчення провідного досвіду Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

    «У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект «Держава у смартфоні», – наголосив Володимир Зеленський.

    Також сторони обговорили модернізацію освітньої програми в Україні та збільшення студентського обміну.

    «Ми підтримуємо всі освітні ініціативи. У нас нова команда, новий міністр освіти, хочемо підвищити рівень освіти в Україні», – повідомив Володимир Зеленський.

    Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). 

    Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.

    ЄС Естонія Володимир Зеленський Україна президент діджиталізації
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