Литва подарує Збройним силам України партію тепловізорів

Передані Збройним силам України тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій

Уряд Литви прийняв рішення передати українським військовим 24 портативні тепловізори. Про це повідомляє видання LRT.

Рішення про передачу тепловізорів передбачено в проєкті постанови, підготовленому міністерством оборони Литви. Залишкова вартість 24 приладів становить понад €342 тисячі.

У постанові уряду передбачається, що передані Збройним силам України тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій і використовуватися тільки для забезпечення безпеки українських військових і структур ЗСУ. Крім того, прилади можна застосовувати в заходах за регіональними і колективними договорами і заходах відповідно до Статуту ООН.

При цьому ЗСУ і підпорядковані їм підрозділи не мають права змінювати мету використання приладів або передавати їх третій стороні без попередньої письмової згоди.

Тепловізори будуть передані Україні безплатно. Також передбачається, що витрати з їх транспортування покриють збройні сили Литви.

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