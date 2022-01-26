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    Литва подарує Збройним силам України партію тепловізорів

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    Вартість 24 приладів становить понад &euro;342 тисячі - Литва подарує Збройним силам України партію тепловізорів
    Вартість 24 приладів становить понад €342 тисячі
    фото ілюстративне: mil.in.ua

    Передані Збройним силам України тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій

    Уряд Литви прийняв рішення передати українським військовим 24 портативні тепловізори. Про це повідомляє видання LRT.

    Рішення про передачу тепловізорів передбачено в проєкті постанови, підготовленому міністерством оборони Литви. Залишкова вартість 24 приладів становить понад €342 тисячі.

    У постанові уряду передбачається, що передані Збройним силам України тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій і використовуватися тільки для забезпечення безпеки українських військових і структур ЗСУ. Крім того, прилади можна застосовувати в заходах за регіональними і колективними договорами і заходах відповідно до Статуту ООН.

    При цьому ЗСУ і підпорядковані їм підрозділи не мають права змінювати мету використання приладів або передавати їх третій стороні без попередньої письмової згоди.

    Тепловізори будуть передані Україні безплатно. Також передбачається, що витрати з їх транспортування покриють збройні сили Литви.

    До слова, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

    Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі.

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    Теги: ЗСУ військові Литва Україна озброєння
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    Литва подарує Збройним силам України партію тепловізорів