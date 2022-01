Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin – ЗМІ

Військова допомога США, що прибула в Україну ввечері 25 січня, включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив у Twitter журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер.

За інформацією журналіста, чергова партія допомоги Україні включає близько 300 Джавелінів і боєприпаси.

This is the third delivery of US security assistance this year. pic.twitter.com/O1ykdGvXX7