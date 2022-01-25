  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні&nbsp;в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США - Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin – ЗМІ
    Сьогодні в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США
    фото: Назар Волошин / Facebook

    На фото, зроблених під час розвантаження літака, можна побачити Javelin та одноразові реактивні гранатомети

    Військова допомога США, що прибула в Україну ввечері 25 січня, включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив у Twitter журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер.

    За інформацією журналіста, чергова партія допомоги Україні включає близько 300 Джавелінів і боєприпаси.

    На сайті Ukrainian Military Pages повідомляється, що на фото, зроблених під час розвантаження літака, можна побачити Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

    Сьогоднішня партія американської допомоги для ЗСУ, фото: Назар Волошин / Facebook

    Сьогоднішня партія американської допомоги для ЗСУ, фото: Назар Волошин / Facebook

    У Міністерстві оборони України раніше заявили, що отримали «сучасне обладнання та боєприпаси оборонного призначення».

    Як відомо, 25 січня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео).

    22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

    А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

    Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

    Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

    Читайте також:
    Теги: США зброя Міноборони літак Україна боєприпаси озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin – ЗМІ