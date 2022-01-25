Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin – ЗМІ

Сьогодні в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США

На фото, зроблених під час розвантаження літака, можна побачити Javelin та одноразові реактивні гранатомети

Військова допомога США, що прибула в Україну ввечері 25 січня, включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив у Twitter журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер.

За інформацією журналіста, чергова партія допомоги Україні включає близько 300 Джавелінів і боєприпаси.

This is the third delivery of US security assistance this year. pic.twitter.com/O1ykdGvXX7 — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

На сайті Ukrainian Military Pages повідомляється, що на фото, зроблених під час розвантаження літака, можна побачити Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Сьогоднішня партія американської допомоги для ЗСУ, фото: Назар Волошин / Facebook

У Міністерстві оборони України раніше заявили, що отримали «сучасне обладнання та боєприпаси оборонного призначення».

Як відомо, 25 січня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео).

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Читайте також: