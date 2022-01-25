В армії нагадали про річницю битви за опорний пункт «Валера» (відео)

Семеро українських вояків загинуло при захисті висоти 307.5

25 січня 2015 року російсько-терористичні угруповання атакували опорний пункт українських військових «Валера» (висота 307.5) поблизу села Санжарівка тоді Артемівського, а нині – Бахмутського району Донецької області.

Як передає Армія Інформ, під час цього бою, відомого через свою жорстокість, російські терористи тричі штурмували українські позиції. У третій атаці рушило п'ять танків і БМП, атаку відбили, але й самі мусили відійти. Танк терористів Т-72 на повному ходу заїхав в український окоп, вбив трьох українських вояків і двічі проїхався по командирові взводу лейтенанту Олександру Зозуляку.

Зозуляк був притомним. Після від’їзду танка він розплющив очі. Лейтенанта врятували бронежилет і наколінники. Над Зозуляком танк застряг, лейтенант пролежав під ним понад годину. Українські вояки почали обстрілювати танк, солдат Руслан Халілов зумів його підірвати двома гранатами, гранатометник Борис Лисий справу довершив.

У цьому бою загинуло семеро українських вояків. Серед загиблих: солдати 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади Адальберт Ковач, Федір Лопацький, Володимир Питак, Андрій Капчур, Олександр Леврінц та бійці 54-го окремого гвардійського розвідувального батальйону: старшина Олександр Венгер, старший лейтенант Сергій Свищ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.