Дипломати ЄС узгодили санкційний список через ув’язнення Навального

Олексій Навальний повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців

Очікується, що санкції будуть запроваджені 3 березня, а наберуть чинності з 5 березня

Дипломати Європейського союзу схвалили санкційний список за ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Санкції застосують до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, глави Національної гвардії Віктора Золотова та очільника Федеральної пенітенціарної служби Росії Олександра Калашнікова.

Очікується, що санкції будуть запроваджені 3 березня, а наберуть чинності з 5 березня.

У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.