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    Думки вголос

    Найвеличніша роль Зеленського: він лідер нації, що б'ється за свою свободу

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

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    Настав зоряний час Зеленського - Найвеличніша роль Зеленського: він лідер нації, що б'ється за свою свободу
    Настав зоряний час Зеленського

    Зеленський не зламається, не злякається і не втече зі сцени

    Сталося так, що у вирішальний момент нашої історії на посаді Верховного головнокомандувача людина, яка переважну частину життя була артистом.

    Для людей нетворчих пояснюю психологію артистів: заради овацій більшість із них готові на все. Їх не можна за це засуджувати, бо бажання визнання, захвату людей від твого таланту – невід'ємна частина цього таланту.

    Одного дня артист на комічні ролі погодився зіграти драматичну роль президента. І два з половиною роки відмучився під шквалом критики, дуже часто заслуженої.

    І ось настав його зоряний час. Найвеличніша роль – лідера нації, що б'ється за свою свободу. Уперше за довгий час йому аплодують співвітчизники, уперше за його життя – цілий світ.

    Він не зламається, не злякається і не втече зі сцени, він гратиме цю роль під бомбами, «калібрами» і чим завгодно. Бо ж артист.

    А з нас – гучні овації. Підтримка Верховному Головнокомандувачу.

    І стрільба по окупантах.

    І всебічна допомога воюючим.

    Тоді єдині можливі переговори – про капітуляцію окупаційних військ і виплату репарацій.

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    Джерело: блог Володимира Зеленського

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    Теги: Росія війна Володимир Зеленський
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    Найвеличніша роль Зеленського: він лідер нації, що б'ється за свою свободу