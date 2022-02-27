Найвеличніша роль Зеленського: він лідер нації, що б'ється за свою свободу

Зеленський не зламається, не злякається і не втече зі сцени

Сталося так, що у вирішальний момент нашої історії на посаді Верховного головнокомандувача людина, яка переважну частину життя була артистом.

Для людей нетворчих пояснюю психологію артистів: заради овацій більшість із них готові на все. Їх не можна за це засуджувати, бо бажання визнання, захвату людей від твого таланту – невід'ємна частина цього таланту.

Одного дня артист на комічні ролі погодився зіграти драматичну роль президента. І два з половиною роки відмучився під шквалом критики, дуже часто заслуженої.

І ось настав його зоряний час. Найвеличніша роль – лідера нації, що б'ється за свою свободу. Уперше за довгий час йому аплодують співвітчизники, уперше за його життя – цілий світ.

Він не зламається, не злякається і не втече зі сцени, він гратиме цю роль під бомбами, «калібрами» і чим завгодно. Бо ж артист.

А з нас – гучні овації. Підтримка Верховному Головнокомандувачу.

І стрільба по окупантах.

І всебічна допомога воюючим.

Тоді єдині можливі переговори – про капітуляцію окупаційних військ і виплату репарацій.

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Джерело: блог Володимира Зеленського

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