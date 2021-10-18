«Газпром» відмовився постачати більше газу через Україну. Ціни у Європі поповзли вгору

«Газпром» вкотре не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну

На тлі заяви «Газпрома», паливо у Європі різко подорожчало на $300

Російський монополіст «Газпром» знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів 18 жовтня російський державний монополіст не став бронювати додатковий транзит на листопад. Про це повідомляє GSA Platform.

Компанія «Оператор газотранспортної системи України» пропонувала потужності на двох маршрутах: на газовимірювальній станції «Суджа» – 9,8 млн кубометрів на добу, на ГВС «Сохранівка» – 5,2 млн кубометрів. Як і минулого місяця, вони залишилися незатребуваними.

На цих новинах ціна на газ на лондонській біржі ICE зросла на 14%, до $1281,9 за тис. куб. м, хоча зранку вартість газу впала нижче за $1000.

Також «Газпром» забронював на листопад лише 31,4 млн куб. м на добу з 89 млн куб. м потужностей з прокачування газу трубопроводом Ямал – Європа через Польщу.

Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» укладена в кінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання «Газпромом» потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів/добу) у 2021–2024 роках.

У «Газпрома» на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей в Україні обсягом 40 млрд кубометрів – 109 млн кубометрів на добу.

18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі. «Даного тиску достатньо, щоб надалі почати транспортування газу», – йдеться в повідомленні. При цьому пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG.

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).

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