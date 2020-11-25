ЄС планує вакцинувати населення вже наприкінці 2020 року

Урсула фон дер Ляєн закликала громадян країн-членів ЄС готуватися до вакцинації

У Європейському Союзі сподіваються розпочати вакцинацію населення від коронавірусу вже до кінця 2020 року. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

«Є світло в кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з шістьма компаніями з виробництва вакцин. Перші громадяни Європейського Союзу можуть бути вакциновані вже до кінця грудня», – зазначила вона.

Також Урсула фон дер Ляєн закликала громадян країн-членів ЄС готуватися до вакцинації, тому що це є «єдиним квитком» до завершення пандемії.

From Brexit to the fight against #COVID19,



From our EU budget to the fight against terrorists,



It is when we manage to join forces, that we, Europeans, can achieve most.



My address at the @Europarl_EN https://t.co/075YLD7OsO pic.twitter.com/zzBGMevT6t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020

Також 25 листопада Єврокомісія оголосила, що підписано шосту угоду про поставку вакцини. Цього разу – з американською компанією Moderna. Згідно з угодою, ЄС закупить 80 мільйонів доз вакцини та матиме можливість докупити додатково ще 80 мільйонів.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.