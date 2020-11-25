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    У світі

    ЄС планує вакцинувати населення вже наприкінці 2020 року

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    <span>ЄС закупить 80 мільйонів доз вакцини</span> - ЄС планує вакцинувати населення вже наприкінці 2020 року
    ЄС закупить 80 мільйонів доз вакцини

    Урсула фон дер Ляєн закликала громадян країн-членів ЄС готуватися до вакцинації

    У Європейському Союзі сподіваються розпочати вакцинацію населення від коронавірусу вже до кінця 2020 року. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

    «Є світло в кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з шістьма компаніями з виробництва вакцин. Перші громадяни Європейського Союзу можуть бути вакциновані вже до кінця грудня», – зазначила вона.

    Також Урсула фон дер Ляєн закликала громадян країн-членів ЄС готуватися до вакцинації, тому що це є «єдиним квитком» до завершення пандемії.

    Також 25 листопада Єврокомісія оголосила, що підписано шосту угоду про поставку вакцини. Цього разу – з американською компанією Moderna. Згідно з угодою, ЄС закупить 80 мільйонів доз вакцини та матиме можливість докупити додатково ще 80 мільйонів.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.  

    У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: ЄС США Єврокомісія Twitter вакцинація населення Урсула фон дер Ляєн ВООЗ
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