Україна може стати ключовим партнером ЄС з виробництва та експорту водню, – експерт

«Україна стоїть перед викликом конкурування із Росією у майбутніх поставках водню до Європи»

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп стверджує, що Україна може стати ключовим партнером Європейського Союзу у виробництві та експорті водню, але Росія не готова миритись із таким розвитком подій.

«У світлі критичного скорочення обсягів транзиту газу через Україну до ЄС, саме водень може стати новим ключем до енергетичної взаємозалежності, довготермінової співпраці та економічної інтеграції України до ЄС. Наміри розвитку відновлюваної та водневої енергетики ЄС означають, що, ймовірно, впродовж 2030-2040 років Європа може демонструвати суттєве скорочення попиту на природний газ. А це, своєю чергою, означатиме загрозу для російської енергетичної експансії», – заявив Андрій Прокіп

За його словами, Росія не готова миритись із таким розвитком подій і вже готується до виходу на водневий ринок Європи та отримання статусу ключового гравця, незважаючи на те, що вона не згадана у Водневій стратегій ЄС.

«Україна стоїть перед викликом конкурування із Росією у майбутніх поставках водню до Європи. І Росія, яка добре досвідчена у веденні енергетичних воєн та шантажах, може виявитись серйозним суперником у такій боротьбі», — наголосив експерт.

Як повідомляв «Главком», Міністерство енергетики розглядає три сценарії транспортування водню з України в Європейський союз.