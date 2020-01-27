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    Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна

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    <span>Олексій Москаленко (Левін) розшукувався за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк</span> - Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна
    Олексій Москаленко (Левін) розшукувався за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк
    Фото: Слідство.Інфо

    Реакції болгарської сторони поки немає

    Офіс генпрокурора направив до Болгарії матеріали для екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомила прес-служба офісу генпрокурора.

    «Направили відповідні документи в правоохоронні органи Болгарії», - повідомили у відомстві.

    Реакції болгарської сторони поки немає.

    Також має бути вирішено питання щодо екстрадиційного арешту Левіна.

    Як повідомлялось, генеральний прокурор Руслан Рябошапка сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна.

    Нагадаємо, у п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

    Глава Служби безпеки України Іван Баканов, коментуючи затримання Левіна, заявив, що СБУ «рухається до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку».

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    документи Болгарія екстрадиція Україна Катерина Гандзюк Руслан Рябошапка Іван Баканов Офіс генпрокурора
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