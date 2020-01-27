Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна



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Олексій Москаленко (Левін) розшукувався за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк Фото: Слідство.Інфо

Реакції болгарської сторони поки немає

Офіс генпрокурора направив до Болгарії матеріали для екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомила прес-служба офісу генпрокурора.

«Направили відповідні документи в правоохоронні органи Болгарії», - повідомили у відомстві.

Реакції болгарської сторони поки немає.

Також має бути вирішено питання щодо екстрадиційного арешту Левіна.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Руслан Рябошапка сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов, коментуючи затримання Левіна, заявив, що СБУ «рухається до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку».